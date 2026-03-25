Bolivia no estará sola: FBF gestiona boletos para la hinchada en Monterrey

La Federación Boliviana de Fútbol realiza gestiones ante la FIFA para facilitar la compra de entradas a los hinchas nacionales que desean acompañar a la selección en el duelo frente a Surinam, programado para este jueves a las 18:00 en el estadio BBVA de Monterrey.

El miembro del comité ejecutivo, José ‘Toto’ Claure, explicó que el proceso se canaliza a través de la plataforma oficial de la FIFA, donde los aficionados deben crear sus usuarios para intentar asegurar un boleto. Además, reveló que se trabaja en la posibilidad de otorgar entradas gratuitas a los bolivianos que viajaron desde el país.

“Estamos gestionando las entradas con toda la gente que ha llegado, pidiendo a FIFA que nos ayude en eso. Todo es a través de su plataforma y esperamos que unas mil personas de Bolivia puedan estar presentes en el estadio”, afirmó Claure.

En lo deportivo, el dirigente destacó el compromiso del plantel, asegurando que el grupo mantiene la concentración y la fe en alcanzar el objetivo. Subrayó que el proceso en la eliminatoria ha sido de crecimiento progresivo y que el equipo está cerca de concretar una meta esperada por más de tres décadas.

“Estamos a un paso y dos partidos de lograr ese objetivo. Hay confianza en que todo el trabajo realizado pueda terminar de la mejor manera”, concluyó.

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