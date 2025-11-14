Amistoso: Bolivia perdió 0-2 con Corea del Sur tras un buen primer tiempo

La selección boliviana de fútbol cayó 0-2 en el amistoso disputado ante Corea del Sur en Seúl. La Verde firmó un buen primer tiempo, con actuaciones destacadas de Fernando Nava, Miguel Terceros, Diego Arroyo, Marcelo Torrez y Diego Medina.

Sin embargo, en el complemento el equipo perdió intensidad. Un golazo de tiro libre de Son Heung-Min (57’) abrió el marcador y cambió el rumbo del encuentro. Desde ese momento, Bolivia no logró mantener el ritmo mostrado en la primera etapa.

En los minutos finales, Cho Gue-Sung (88’) aprovechó una desatención en la última línea nacional para marcar el 2-0 definitivo.

La selección boliviana de fútbol se alista para disputar su segundo partido amistoso en territorio asiático, este martes, frente a Japón. El encuentro está programado para las 06:15 de la mañana en Tokio. Estos compromisos forman parte de la preparación de La Verde rumbo al repechaje mundialista que se jugará en marzo de 2026.

