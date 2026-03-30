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“Bolivia se preparó mejor que nosotros, pero estamos listos”, aseguró el DT de Irak

El director técnico de la selección iraquí habló en conferencia de prensa previo al duelo decisivo ante Bolivia.

Martin Suarez Vargas

30/03/2026 18:07

Graham Arnold, DT de la selección de Irak. Foto: redes sociales.
México, Monterrey.

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El estratega australiano Graham Arnold ofreció sus impresiones antes del partido decisivo entre Irak y Bolivia por la final del repechaje mundialista este martes desde las 23:00 hora de Bolivia. En la conferencia de prensa, Arnold fue mesurado y detallado, destacando tanto la preparación de la Verde como el trabajo realizado con su propio plantel.

Entre sus principales declaraciones, Arnold señaló que “tener técnicamente buenos jugadores y una mentalidad ganadora es lo más importante para un jugador”. Además, aseguró que cuenta con “la mejor alineación disponible” y reconoció que, aunque es la primera vez con este grupo, le preocupa la presencia de “un número de excelentes jugadores en la misma posición”.

El DT destacó a su rival sudamericano:

“La selección de Bolivia es un equipo joven con habilidades individuales y todos son buenos jugadores, y no puedo controlar a la selección de Bolivia, pero sí puedo controlar a la selección iraquí”.

Arnold también expresó su orgullo de dirigir a Irak:

“Estoy orgulloso de entrenar a Irak y tenemos una excelente calidad. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, que 46 millones de iraquíes están esperando que clasifiquemos, y he trabajado con los jugadores del lado psicológico para prepararme para este fatídico partido”.

Sobre la dinámica del encuentro, comentó que “habrá momentos decisivos y quienes aprovechen las oportunidades alcanzarán la victoria. El partido se jugará en diferentes etapas”. Además, advirtió sobre las distracciones externas:

“No hables de lo que está sucediendo en Oriente Medio y lo que está pasando en las redes sociales, porque destruye la moral de los jugadores”.

En cuanto a la preparación, Arnold reconoció que “la selección boliviana se preparó mejor que nosotros, pero es un partido y los preparativos que hicimos la semana pasada fueron excelentes. El partido depende de la preparación mental y quién estará preparado como corresponde”.

Finalmente, el técnico concluyó resaltando la trascendencia del duelo:

“La clasificación cambiará el rumbo del fútbol en Irak en general y me siento honrado de entrenar a la selección nacional iraquí y tratar de llevarlos a la Copa del Mundo”.

La conferencia de Arnold refleja la seriedad con la que el entrenador encara el encuentro, consciente del desafío que representa enfrentar a Bolivia y del peso que tiene para los aficionados iraquíes.

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