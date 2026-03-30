“Bolivia se preparó mejor que nosotros, pero estamos listos”, aseguró el DT de Irak

El estratega australiano Graham Arnold ofreció sus impresiones antes del partido decisivo entre Irak y Bolivia por la final del repechaje mundialista este martes desde las 23:00 hora de Bolivia. En la conferencia de prensa, Arnold fue mesurado y detallado, destacando tanto la preparación de la Verde como el trabajo realizado con su propio plantel.

Entre sus principales declaraciones, Arnold señaló que “tener técnicamente buenos jugadores y una mentalidad ganadora es lo más importante para un jugador”. Además, aseguró que cuenta con “la mejor alineación disponible” y reconoció que, aunque es la primera vez con este grupo, le preocupa la presencia de “un número de excelentes jugadores en la misma posición”.

El DT destacó a su rival sudamericano:

“La selección de Bolivia es un equipo joven con habilidades individuales y todos son buenos jugadores, y no puedo controlar a la selección de Bolivia, pero sí puedo controlar a la selección iraquí”.

Arnold también expresó su orgullo de dirigir a Irak:

“Estoy orgulloso de entrenar a Irak y tenemos una excelente calidad. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, que 46 millones de iraquíes están esperando que clasifiquemos, y he trabajado con los jugadores del lado psicológico para prepararme para este fatídico partido”.

Sobre la dinámica del encuentro, comentó que “habrá momentos decisivos y quienes aprovechen las oportunidades alcanzarán la victoria. El partido se jugará en diferentes etapas”. Además, advirtió sobre las distracciones externas:

“No hables de lo que está sucediendo en Oriente Medio y lo que está pasando en las redes sociales, porque destruye la moral de los jugadores”.

En cuanto a la preparación, Arnold reconoció que “la selección boliviana se preparó mejor que nosotros, pero es un partido y los preparativos que hicimos la semana pasada fueron excelentes. El partido depende de la preparación mental y quién estará preparado como corresponde”.

Finalmente, el técnico concluyó resaltando la trascendencia del duelo:

“La clasificación cambiará el rumbo del fútbol en Irak en general y me siento honrado de entrenar a la selección nacional iraquí y tratar de llevarlos a la Copa del Mundo”.

La conferencia de Arnold refleja la seriedad con la que el entrenador encara el encuentro, consciente del desafío que representa enfrentar a Bolivia y del peso que tiene para los aficionados iraquíes.

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