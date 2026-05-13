Bolivia tiene su equipo definido para la Olimpiada Mundial 2026 de ajedrez

Bolivia ya tiene su equipo definido para la Olimpiada Mundial 2026 de ajedrez que se llevará adelante en Samarcanda, Uzbekistán, del 15 al 28 de septiembre.

El país estará representado por 10 pensadores en el principal evento internacional que tiene el deporte ciencia.

Por la rama masculina estarán: el Gran Maestro (GM) chuquisaqueño Osvaldo Zambrana, el Maestro Internacional (MI) Licael Ticona, que representa a Santa Cruz, el MI cruceño José Gemy, el Candidato a Maestro (CM) orureño Daniel Titichoca y el Maestro Fide (MF) cruceño Daniel Pinto.

Ticona y Gemy consiguieron su clasificación en la Final Nacional Mayores de 2025, mientras que Zambrana y Titichoca lo hicieron en el mismo torneo, pero de 2026.

Pinto, por su parte, pasó a integrar el equipo nacional al ser el tercer mejor ajedrecista de mayor Elo Fide estándar en Bolivia.

El team femenino está integrado por: la Maestra Internacional (WIM por sus siglas en inglés) cruceña Nicole Mollo, la Maestra Fide (WFM) cochabambina Jessica Molina, la cruceña Jhoana Velarde, la WFM cruceña Gloria Yépez y la WIM valluna Daniela Cordero.

En este grupo hubo un cambio, pues originalmente la tarijeña Isabela Kilibarda formaba parte de la selección al haber sido una de las dos mejores, junto a Mollo, de la Final Nacional Mayores 2026.

Pero por “motivos de fuerza mayor” desistió de ser parte del evento internacional.

Por ello la Federación Boliviana de Ajedrez invitó al equipo nacional a Yepez, por ser tercera en la Final del Nacional Mayores 2025, cuarta en Final Nacional de Mayores 2026, por hacer podio en un torneo internacional y ser la segunda ajedrecista de mayor Elo en Bolivia; y a Cordero, por tener título de WIM y ser la cuarta ajedrecista de mayor Elo en Bolivia.

Mientras que Molina y Velarde obtuvieron su pase al destacar en la Final Nacional Mayores de 2025.

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