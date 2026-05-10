Bolivia tiene su propia Copa del Mundo: gigante escultura en El Alto se vuelve viral

El artesano alteño Ramiro Sirpa se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir el proceso de elaboración de una imponente escultura de la Copa del Mundo de seis metros de altura en El Alto, a pocas semanas del inicio del torneo en Norteamérica.

En los videos difundidos, se observa paso a paso cómo se armó la estructura del monumento, desde sus primeras fases hasta su instalación final, captando la atención de miles de usuarios que destacaron el detalle y la magnitud de la obra.

La iniciativa llega en un contexto especial para el país, ya que Bolivia estuvo cerca de clasificar a la cita mundialista, pero cayó en la final del repechaje ante Irak, quedándose a las puertas del torneo.

Aun así, la escultura se ha convertido en un símbolo de ilusión y pasión futbolera, reflejando el entusiasmo de los bolivianos en la previa de la Copa del Mundo.

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