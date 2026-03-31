Bolivia vestirá de blanco en la final ante Irak por el repechaje mundialista

La Selección de fútbol de Bolivia no lucirá su tradicional camiseta verde en el partido más importante de su camino al Mundial. Esta noche, el combinado nacional vestirá de blanco para enfrentar a la Selección de fútbol de Irak en la final del repechaje.

La decisión responde a un tema administrativo: Irak ejercerá la localía para este compromiso y utilizará su uniforme principal, que también es de color verde. Por este motivo, Bolivia deberá emplear su indumentaria alterna para evitar confusiones dentro del campo de juego.

La información fue adelantada por la selección iraquí en la previa del encuentro, que se disputará este martes 31 de marzo desde las 23:00 (hora de Bolivia), en el estadio BBVA de Monterrey.

El compromiso definirá al último clasificado a la Copa del Mundo 2026, en un duelo de alta tensión donde la Verde buscará regresar al máximo escenario del fútbol después de 32 años.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de Red Uno de Bolivia, tanto en televisión como en su plataforma digital y operadores de cable autorizados, en una noche que promete quedar marcada en la historia del fútbol nacional.

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