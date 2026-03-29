Bolivia Vs Irak jugarán la final del repechaje a estadio lleno

La final del repechaje mundialista entre Bolivia e Irak se disputará con estadio lleno. Las 53.000 entradas disponibles para el encuentro del martes a las 23:00 fueron completamente agotadas, según confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa.

“El estadio estará lleno. Las 53 mil entradas ya están vendidas, incluso hablé personalmente con el secretario de la FIFA y no hay más espacio disponible”, declaró Costa ante los medios.

A diferencia del partido anterior, donde se observaron algunos espacios vacíos en las tribunas, esta vez el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, lucirá completamente colmado para un duelo decisivo.

Bolivia llega a este compromiso tras vencer 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje, mientras que Irak aseguró su lugar luego de superar a Emiratos Árabes Unidos en una definición por penales, tras empatar en el tiempo reglamentario.

Con un estadio repleto y la ilusión en lo más alto, la Verde buscará dar el paso final hacia el Mundial.

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