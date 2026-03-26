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Bolivia ya jugó un repechaje: así fue su historia ante Hungría rumbo al Mundial

La Verde ya vivió una repesca mundialista en 1977 y hoy ese antecedente vuelve a tomar fuerza. 

Martin Suarez Vargas

26/03/2026 10:49

Selección de 1977. Este equipo hizo la mejor campaña de un equipo nacional en la primera fase de la Eliminatoria que ganó invicto. De pie: Angulo, Jiménez, Baldivieso, Lima, Campos y Rimazza. De cuclillas: Gadea (kinesiologo), Morales, Aragonés, «Tamayá» Jiménez, Mezza y Aguilar. Erwin Romero que no aparece en la foto fue titular casi indiscutible en sustitución de Morales. Foto: Historias del Fútbol Boliviano.
Bolivia.

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No es la primera vez que Bolivia disputa un repechaje mundialista. Ya lo hizo en 1977, cuando enfrentó a Hungría en busca de un cupo al Mundial de Argentina 1978.

La historia de aquel proceso está marcada por contrastes: un inicio prometedor y un desenlace adverso ante un rival europeo de gran jerarquía. Fue la primera vez que la selección boliviana tuvo una segunda oportunidad de clasificar a una Copa del Mundo mediante esta instancia.

En la fase inicial de las eliminatorias sudamericanas, Bolivia integró un grupo junto a Uruguay y Venezuela, donde tuvo un rendimiento destacado. El equipo nacional terminó invicto y en el primer lugar, con triunfos importantes y un empate clave en Montevideo, lo que le permitió avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, el panorama cambió en la liguilla final disputada en Cali, donde enfrentó a Brasil y Perú. En esa instancia decisiva, Bolivia sufrió dos duras derrotas: 0-8 ante Brasil y 0-5 frente a Perú, resultados que la dejaron en el último lugar del triangular y sin clasificación directa.

Pese a ello, el sistema de la época le otorgó una última oportunidad: el repechaje intercontinental ante Hungría. El duelo se disputó en partidos de ida y vuelta. En el encuentro de ida, jugado el 29 de octubre de 1977 en Budapest, Bolivia cayó por un contundente 6-0, dejando la serie prácticamente sentenciada.

En el partido de vuelta, el 30 de noviembre en La Paz, la selección nacional mostró una mejor versión, pero volvió a caer por 3-2. Con un marcador global de 9-2, Hungría aseguró su clasificación al Mundial, dejando a Bolivia sin el ansiado boleto.

A pesar del resultado, aquella campaña quedó en la historia como la primera experiencia de Bolivia en un repechaje mundialista, un antecedente que hoy vuelve a cobrar relevancia mientras La Verde busca escribir una nueva página rumbo a la Copa del Mundo.

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