Cara de guerra: Ramiro Vaca, concentrado y comprometido con el país

En una imagen captada por Red Uno, se puede observar la seriedad y concentración del mediocampista boliviano Ramiro Vaca, evidenciando que está completamente enfocado en el partido de hoy frente a Surinam.

Alguna vez, el entrenador campeón del mundo con Argentina en 1986, Carlos Salvador Bilardo, expresó:

“El que está riendo no juega, y el que está serio juega”, una frase que refleja disciplina, concentración y mentalidad competitiva antes de un compromiso importante. Esa misma actitud es la que transmite Vaca en la antesala de este decisivo encuentro.

Las cámaras de Red Uno captaron el rostro del jugador durante una entrevista tras el entrenamiento, donde se lo vio serio, enfocado y comprometido. El futbolista, que milita en el Wydad de Marruecos, es una de las principales figuras de la selección boliviana y está llamado a ser el motor del mediocampo nacional.

Bolivia y Surinam se enfrentan hoy desde las 18:00 por la semifinal del repechaje mundialista, en un duelo donde La Verde llega con cautela, sin asumirse como favorita, mientras que el conjunto surinamés muestra confianza de cara al compromiso.

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