“Caramelo” cumple su promesa: alentará a Bolivia en el duelo ante Surinam

Héctor Chávez, más conocido como “Caramelo”, reafirmó su pasión por el fútbol y su cercanía con Bolivia al anunciar que apoyará a la selección nacional, cumpliendo una promesa hecha durante su visita a Santa Cruz de la Sierra.

Reconocido como uno de los hinchas más emblemáticos de la selección mexicana, Chávez relató su extensa trayectoria acompañando a la “Tri” en Copas del Mundo.

“He estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, voy por mi onceno Mundial”, aseguró con entusiasmo.

El fanático, originario de Chihuahua, explicó que viajó exclusivamente para brindar su apoyo al combinado boliviano, destacando el cariño que siente por el país.

“Le hice una promesa en Santa Cruz. Les dije que Caramelo iba a estar ahí para recibirlos con los brazos abiertos y apoyarlos dentro y fuera del estadio”, afirmó.

Además, resaltó la afinidad entre ambos pueblos.

“Bolivia es un gran país, un gran pueblo que tiene mucha cercanía con México”, expresó.

Con cánticos y entusiasmo, el reconocido hincha aseguró que tanto él como otros aficionados mexicanos estarán en las gradas alentando no solo a su selección, sino también a Bolivia, en una muestra de fraternidad futbolera que trasciende fronteras.

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