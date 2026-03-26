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Con un abrazo fraterno: así celebraron Fernando Costa y Alejandro Domínguez en Monterrey

El presidente de la FBF festejó en el palco del estadio BBVA junto al titular de la Conmebol luego del triunfo 2-1 sobre Surinam.

Juan Marcelo Gonzáles

26/03/2026 22:19

Foto: Fernando Costa, presidente FBF
México

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Un video captó el momento en que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, celebró la victoria de Bolivia junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en el palco del estadio BBVA de Monterrey.

Ambas autoridades compartieron la emoción tras el triunfo de la selección nacional por 2-1 frente a Surinam, resultado clave en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Un triunfo que ilusiona

La escena refleja la importancia del momento para el fútbol boliviano, que quedó a un paso de lograr la clasificación tras más de tres décadas.

La victoria fue celebrada no solo por los hinchas, sino también por dirigentes y autoridades del fútbol sudamericano, evidenciando el impacto del resultado.

Bolivia, a un paso del Mundial

Con este resultado, la selección nacional deberá enfrentar su último desafío en el repechaje.

El próximo partido será este martes 31 de marzo a las 23:00 (hora boliviana) frente a Irak, donde se definirá el boleto al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

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