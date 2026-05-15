¡Conmovedor! Nagatomo llora tras ser convocado para disputar el Mundial 2026

Yuto Nagatomo protagonizó un emotivo momento tras ser convocado para disputar el Mundial 2026, en lo que será su quinta participación en una Copa del Mundo. El experimentado defensor no pudo contener las lágrimas, en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El lateral, actual jugador del FC Tokyo, ya había representado a Japón en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como una de las grandes leyendas del fútbol nipón.

A lo largo de su carrera, también tuvo paso por el fútbol europeo, destacando su etapa en el AC Milan. Con la selección, ha sido protagonista de momentos históricos, como la clasificación a octavos de final en Sudáfrica 2010, donde Japón cayó ante Paraguay en tanda de penales.

Además, fue pieza clave en la conquista de la Copa Asiática 2011, donde brindó la asistencia para el gol decisivo de Tadanari Lee en la final frente a Australia.

Con su nueva convocatoria, Nagatomo no solo suma otro capítulo a su carrera, sino que reafirma su lugar como símbolo de perseverancia y liderazgo dentro del fútbol japonés.

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