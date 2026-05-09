 Conozca la nueva multa que recibió Oriente de la FBF

El club refinero deberá pagar una sanción económica tras los hechos registrados en el partido ante Real Potosí.
09/05/2026 19:56
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La Federación Boliviana de Fútbol impuso una nueva sanción económica a Oriente Petrolero por los incidentes ocurridos durante el encuentro frente a Real Potosí, jugado el pasado 24 de abril en el estadio Tahuichi Aguilera.
Desde la interna del club aclararon que esta sanción corresponde exclusivamente a ese partido y no al disputado ante Real Tomayapo, ya que para ese encuentro se había solicitado autorización para el uso de fuegos pirotécnicos, los cuales fueron lanzados desde el exterior del escenario deportivo.
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