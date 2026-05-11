Contra todo pronóstico: la selección que dio su lista definitiva para el Mundial 2026

La Selección de Bosnia y Herzegovina se convirtió en el primer combinado en oficializar su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, torneo que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo europeo llega tras conseguir su boleto en los repechajes, donde eliminó a Italia, uno de los rivales más fuertes del continente. Ahora integrará el grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar, debutando ante uno de los anfitriones.

El referente del plantel es Edin Džeko, delantero de 40 años que lidera al equipo como capitán y goleador. A su lado, la nómina cuenta con varios futbolistas con experiencia en el fútbol europeo.

Entre los nombres jóvenes destaca Kerim Alajbegović, extremo izquierdo de 18 años que milita en Red Bull Salzburgo y que ya fue adquirido por Bayer Leverkusen por 8 millones de euros. El atacante suma 12 goles y 4 asistencias en 43 partidos durante la actual temporada.

Bosnia, una de las últimas selecciones en asegurar su presencia en la cita mundialista, marca así el inicio de las listas oficiales rumbo al torneo más importante del fútbol.

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