Costa confirma que no habrá bajas en La Verde para el duelo ante Irak

Desde Monterrey, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, expresó su satisfacción por la victoria de Bolivia ante Surinam y el momento que vive el país en torno a la selección.

“Contentos de estar en Monterrey después de una jornada tan emotiva… el fútbol boliviano une a todos los bolivianos”, afirmó.

Destacó además que la selección ha generado esperanza en medio de un contexto difícil para el país.

Enfoque total en Irak

Costa aseguró que ahora el equipo está concentrado plenamente en el próximo desafío.

“Ahora focalizarnos al 100% en nuestro próximo rival, Irak”, sostuvo.

El dirigente remarcó que los jugadores están motivados y convencidos de que pueden lograr la clasificación al Mundial.

Cambio generacional da resultados

El presidente de la FBF resaltó las decisiones adoptadas en el proceso de la selección, como el cambio generacional y la apuesta por talento joven.

“Hemos tomado medidas de alto riesgo… incorporar jóvenes que hoy están siendo determinantes”, explicó.

Incentivos económicos al equipo

Costa también reveló que la Federación destinó una parte importante de los recursos económicos para premiar al plantel.

Indicó que cerca del 50% de los ingresos por participación mundialista serán destinados a los jugadores y cuerpo técnico, bajo un esquema de incentivos por resultados.

Vuelo chárter

El dirigente confirmó que se gestiona un vuelo chárter para facilitar la llegada de hinchas, dirigentes y autoridades al partido decisivo.

Asimismo, no descartó la presencia del presidente del Estado en Monterrey.

Alta demanda de entradas

Costa informó que la expectativa es total, con una alta demanda de boletos para el encuentro.

“No hay entradas… están completamente saturadas”, señaló.

Equipo completo para el partido

Finalmente, el presidente de la FBF confirmó que no hay bajas en la selección.

“Miguelito, Medina y Cuéllar está bien… todos están a disposición”, aseguró.

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