Cristaldo: “Trinidad y Tobago tiene las mismas características que Surinam”

En entrevista con el programa El Mañanero, Luis Héctor Cristaldo se refirió al momento de la selección boliviana, que este domingo desde las 16:00 enfrentará a Selección de Trinidad y Tobago en un amistoso previo al duelo decisivo contra Selección de Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Cristaldo aseguró que el partido ante Trinidad y Tobago servirá como una referencia importante para el choque ante Surinam.

“Todos estamos esperando que esta selección pueda llegar de la mejor manera al repechaje. Tenemos un partido muy importante este domingo con una selección que tiene las mismas características que Surinam”, afirmó.

El exdefensor explicó que lo que ocurra en ese amistoso podría anticipar lo que Bolivia encontrará en el repechaje. Según su análisis, ambas selecciones tienen estilos similares, por lo que el encuentro permitirá corregir aspectos del juego antes del compromiso clave.

Cristaldo también pidió respaldo para los futbolistas convocados por el cuerpo técnico y evitar cuestionamientos en este momento del proceso. Señaló que muchos jugadores sueñan con disputar este tipo de partidos y que ahora lo más importante es apoyar al equipo y permitir que el trabajo continúe.

Además, remarcó que la Verde debe mejorar su concentración en momentos clave del juego.

“Tenemos que corregir la forma inocente de jugar, nos han hecho muchos goles así y también hemos fallado muchas ocasiones”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que el partido del repechaje exigirá experiencia y picardía dentro del campo. Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo desde las 19:00 en el Estadio BBVA Gigante de Acero, en un duelo en el que ambos equipos buscarán mantener vivo el sueño de llegar al Mundial.

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