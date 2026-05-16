Cristiano en el ojo del huracán: no apareció en la premiación tras perder la final con Al Nassr

La final de la AFC Champions League 2 dejó una imagen que no pasó desapercibida. Tras la derrota del Al Nassr FC frente al Gamba Osaka, Cristiano Ronaldo no estuvo presente durante la ceremonia de premiación, donde su equipo debía recibir las medallas de subcampeón.

Mientras los jugadores del conjunto saudí desfilaban para ser reconocidos, los futbolistas del equipo japonés formaron un pasillo y aplaudieron en señal de respeto deportivo. Sin embargo, la ausencia del delantero portugués marcó la atención en medio del protocolo habitual.

El capitán de Al Nassr no apareció en ese momento junto a sus compañeros, lo que generó diversas interpretaciones sobre su reacción tras la derrota. La situación se produjo en un contexto de frustración, luego de que el equipo no lograra quedarse con el título.

El episodio se suma a una noche adversa para el conjunto saudí, que vio escapar la oportunidad de consagrarse en el torneo continental y cerró la final con un sabor amargo.

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