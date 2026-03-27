¿Cuándo y a qué hora jugará Bolivia contra Irak por el pase al Mundial?

Tras la emocionante victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam en el repechaje, 'La Verde' se prepara para un partido decisivo que definirá su ingreso a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cita será frente a Irak, el martes 31 de marzo a las 23:00 (hora de Bolivia), en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

La Verde logró una remontada memorable frente a Surinam y ahora sueña con repetir la hazaña histórica que la llevó a su única participación mundialista en 1994, hace 32 años. El equipo dirigido por su cuerpo técnico buscará un triunfo que le permita integrarse al grupo I del Mundial, donde se enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.

Por su parte, Irak también persigue un objetivo histórico. La selección asiática solo ha participado en un Mundial, en México 1986, y llega a este repechaje como una de las más fuertes, respaldada por su posición en el ranking FIFA (58), mientras que Bolivia ocupa el puesto 76.

El duelo promete ser intenso y cargado de emoción, con ambos equipos dispuestos a escribir un capítulo histórico en la historia del fútbol mundial. La Verde buscará mantener la firmeza mostrada ante Surinam y regalar a sus hinchas una nueva fiesta futbolística.

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