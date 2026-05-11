Culmina de manera exitosa el Curso de Entrenador Nivel Internacional 1 de voleibol en La Paz

Después de cinco intensos días, el Curso de Entrenador Nivel Internacional 1 terminó de forma exitosa en La Paz, donde estuvo presente el profesional cubano Francisco Cruz y Juan Pablo Guzmán, Comisión de Capacitación de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV), quienes impartieron el seminario que también se realizará desde este lunes en Sucre.

“Como cada año, hemos logrado acceder al permiso de la Federación Internacional de Voleibol para impartir el curso de entrenadores Nivel 1 y ya tenemos ocho años continuamente”, dijo Guzmán.

Curso de Entrendores de La Paz Nivel 1. Foto: FBV.

Se tuvo una presencia masiva de alumnos, ya que hubo 45 entrenadores, entre ellos algunos de Perú, Argentina y la mayoría de Bolivia.

Cruz, quien lleva años impartiendo sus conocimientos para que mejore el voleibol de Sudamérica, dio detalles sobre las clases.

“Este curso está dirigido a los entrenadores de Boliva. Es un apoyo para mejorar el nivel de los países, ahora es de Nivel 1”.

Curso de Entrendores de La Paz Nivel 1. Foto: FBV.

Agregó que se tuvo “un grupo de alumnos maravilloso. Este curso es mucho mejor que el que se hizo el año pasado en Trinidad y es porque tenemos mejores estudiantes, quienes agarran la calidad final en el curso”.

El seminario duró cinco días (de lunes a viernes), tiempo en el que hubo la parte teórica y práctica. El coliseo de la Junín y Catacora albergó el evento.

“El lunes comienza en Sucre, donde daremos la segunda versión de Nivel 1. Por ahora tenemos estos dos cursos, pero en octubre volveremos a Oruro para hacer el curso Nivel 1 y estamos haciendo la diligencia correspondiente para el curso Nivel 2 de este año”, apuntó Guzmán.

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