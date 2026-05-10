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De Jong del Barça: “Este título es más especial porque lo ganas contra el Real Madrid”

De Jong valoró el título de Liga del Barcelona tras vencer al Real Madrid y destacó el trabajo del equipo y el apoyo de Hansi Flick.

EFE

10/05/2026 17:56

Frenkie de Jong jugador del Barcelona. Foto: @frenkiedejong.
España.

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El neerlandés Frenkie de Jong, futbolista del FC Barcelona, aseguró que el título de Liga conseguido por su equipo este domingo “es más especial” que otros por haberlo certificado tras vencer al Real Madrid (2-0).

“Todos los títulos son especiales. Este más porque lo ganamos contra el Real Madrid en casa. Ahora toca disfrutarlo con la gente”, dijo en Movistar+.

“Cada título que ganas tienes que celebrarlo, y más una Liga que es una competición de todo el año. Este año hemos sido claramente los mejores de España. Queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tendremos otra oportunidad”, analizó.

Además, De Jong tuvo palabras de cariño hacia su entrenador, el alemán Hansi Flick, quien estuvo este domingo en el Camp Nou a pesar de que su padre falleció de madrugada.

“Flick tiene las ideas muy claras. Y a la vez da mucha libertad para los jugadores para poder demostrar la calidad que tenemos”, declaró. EFE

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