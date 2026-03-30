De Sumeria a Irak: la historia milenaria del rival que desafía a Bolivia

Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, pasando por imperios como Sumeria y Babilonia, hasta convertirse en el actual Irak, el rival de Bolivia en la final del repechaje mundialista carga con una de las historias más antiguas y fascinantes del planeta.

Considerado el corazón de la civilización, este territorio vio nacer las primeras ciudades, la escritura y grandes imperios. Hoy, esa herencia milenaria se traslada a otro escenario: el fútbol, donde su selección busca abrirse paso en el ámbito internacional.

La selección de Irak ha sabido sobreponerse a contextos adversos a lo largo de su historia. Su mayor logro llegó en 2007, cuando se consagró campeón de Asia en medio de un difícil momento para el país, convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional.

En el plano mundialista, Irak solo ha participado en una Copa del Mundo, en 1986, y desde entonces ha luchado por volver a ese escenario. Ahora, se encuentra a un paso de lograrlo nuevamente.

Bolivia, por su parte, tendrá enfrente no solo a un equipo competitivo, sino a una selección que representa la resiliencia de un país con siglos de historia. El duelo de este martes desde las 23:00 promete ser más que un partido: será el cruce entre dos historias que buscan un lugar en el Mundial.

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