La situación social que atraviesa Bolivia comenzó a impactar directamente en el fútbol internacional. La Conmebol resolvió que tres equipos nacionales no podrán ejercer su localía en sus próximos compromisos de torneos continentales, obligándolos a trasladar sus partidos a Paraguay.

Always Ready fue uno de los primeros en comunicar la medida, al confirmar que su encuentro por Copa Libertadores frente a Mirassol se disputará en Asunción. El club alteño expresó su preocupación por el contexto actual y reconoció que, en medio de la coyuntura, el deporte pasa a un segundo plano

La decisión también alcanza a la Copa Sudamericana. Independiente Petrolero deberá enfrentar a Botafogo fuera del país, mientras que Blooming jugará ante Carabobo en la capital paraguaya. Todos estos encuentros estaban originalmente programados para disputarse en territorio boliviano.

Desde la organización sudamericana se instruyó a los clubes a reorganizar toda su logística para cumplir con los compromisos, incluyendo traslados, hospedaje y preparación en una sede neutral.

El escenario responde a los bloqueos instalados desde hace varios días en diferentes regiones del país, con mayor impacto en La Paz, lo que ha dificultado el normal desarrollo de actividades, incluido el fútbol profesional.

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