Desde Maná hasta Katy Perry: espectáculo garantizado, descubra quiénes cantarán en el Mundial 2026

A poco más de un mes para el inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece no solo por lo deportivo, sino también por el despliegue musical que acompañará las ceremonias inaugurales. La gran novedad de esta edición es que, al ser organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se realizarán tres espectáculos distintos, uno en cada país anfitrión.

El puntapié inicial será en suelo mexicano el 11 de junio, cuando la selección local enfrente a Sudáfrica en un duelo que recuerda al inicio del Mundial 2010. Para esa jornada, el show contará con Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la cantante sudafricana Tyla, en una combinación que promete fuerte identidad latina con toque internacional.

Un día después, la fiesta se trasladará a Toronto, donde Canadá debutará frente a Bosnia y Herzegovina. Allí, el escenario estará a cargo de Michael Bublé, Alanis Morisette y Alessia Cara, tres artistas con reconocimiento global que pondrán el sello canadiense al evento.

En paralelo, Estados Unidos tendrá su estreno frente a Paraguay en un encuentro que genera gran expectativa. El espectáculo previo se realizará en el SoFi Stadium, con presentaciones de Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy. Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado, en una propuesta que mezcla distintos estilos y culturas.

Con esta apuesta artística, la FIFA busca que el Mundial 2026 no solo se viva en la cancha, sino también como un show global que combine música, identidad y espectáculo en cada inauguración.

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