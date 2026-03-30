Diego Medina sufre microdesgarro muscular: ¿llega ante Irak?

El lateral boliviano sufrió una lesión en el músculo de la pierna derecha tras el entrenamiento de la jornada matinal del fin de semana. Sin embargo, luego de lo ocurrido, se le realizó un estudio exhaustivo que confirmó un microdesgarro muscular, por lo que su presencia para el partido del martes está en duda y ya se analiza un posible reemplazo.

A raíz de la lesión, Diego Medina no será parte del último entrenamiento de la selección boliviana. Su situación será evaluada recién el día del encuentro, cuando se le realizarán pruebas físicas para determinar si está en condiciones óptimas de ser titular.

Desde la interna del combinado nacional se conoció que, en caso de no llegar, su reemplazo sería Lucas Macazaga, quien ocuparía la banda derecha del equipo.

El partido entre Bolivia e Irak se jugará este martes desde las 23:00 (hora boliviana) en el estadio Gigante de Acero, en Monterrey.

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