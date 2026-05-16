Dolor de campeón: Cristiano rompe en llanto tras otra final perdida con Al Nassr

El Cristiano Ronaldo vivió una jornada cargada de frustración luego de que el Al Nassr FC cayera por 1-0 ante el Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two. El delantero portugués disputó todo el encuentro, pero tuvo una actuación discreta y sin oportunidades claras de gol.

El único tanto del compromiso dejó sin reacción al conjunto saudí, que no logró revertir el resultado en ningún momento del partido. Ronaldo, quien venía persiguiendo el título desde hace semanas, volvió a quedarse a las puertas de levantar un trofeo con su equipo.

Tras el pitazo final, las cámaras captaron al atacante llevándose las manos al rostro, evidenciando su tristeza y decepción por una nueva oportunidad perdida. La escena rápidamente se difundió en redes sociales, donde el video generó miles de reproducciones y comentarios divididos entre seguidores y detractores.

El episodio refleja el difícil momento del portugués en su búsqueda por consagrarse nuevamente campeón con Al Nassr, en un proceso que sigue sumando intentos sin éxito en competencias internacionales.

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