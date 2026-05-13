DT de Al-Nassr enfurece con el arquero Bento tras insólito error que costó el título

Un grueso error en el minuto 99 desató el caos en el Al-Nassr. El entrenador portugués Jorge Jesus mostró una profunda molestia con el arquero Bento al finalizar el encuentro que terminó empatado 1-1. Este resultado significó la pérdida inmediata de la oportunidad de pelear por el campeonato de la liga árabe.

La tensión quedó registrada en un video difundido en las redes sociales. Las imágenes muestran a los futbolistas dirigiéndose a los vestuarios al terminar el compromiso. Mientras Bento chocaba las manos con miembros del cuerpo técnico, el estratega Jorge Jesus ingresó al campo de juego meneando la cabeza con desaprobación. El director técnico clavó la mirada en el portero brasileño y se negó rotundamente a saludarlo, pasando de largo.

La jugada de la discordia ocurrió en el tiempo de descuento. Un centro al área ejecutado con las manos por un jugador del Al-Hilal provocó la catástrofe defensiva. Bento intentó salir a cortar el centro para puñetear el balón hacia el frente. Sin embargo, la falta de comunicación con su propio defensor central causó un fuerte choque entre ambos, dejando la pelota viva para que terminara en el fondo de su propio arco.

Las redes sociales estallaron de inmediato cuestionando la desconcentración del guardameta en una instancia tan decisiva. La frustración no solo invadió al cuerpo técnico; las cámaras también captaron el evidente enojo de Cristiano Ronaldo. El astro portugués se retiró del campo visiblemente afectado, ya que este fallo le privó de la oportunidad de celebrar un nuevo título oficial en la liga de Arabia Saudita.

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