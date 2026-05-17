El Bayern cierra la Bundesliga con goleada y triplete de Kane

El Bayern, campeón desde hace dos semanas, cerró este sábado su participación en la Bundesliga 2025-26 con una goleada ante el Colonia (5-1) impulsada por un triplete de Harry Kane y ya espera la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo sábado contra el Stuttgart.



El partido estuvo antecedido por los homenajes de despedida a Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro y, sobre todo, Leon Goretzka tras ochos años con la camiseta del Bayern.



Goretzka fue el único de los tres que formó parte del once inicial del equipo bávaro en un partido que ya sólo tenía un valor estadístico para los dos conjuntos.



Lennart Karl, que sueña con estar en el próximo Mundial y fue titular en la posición en la banda derecha de ataque donde normalmente juega Michael Olise, comenzó bastante activo y en el minuto 9 firmó el centro que originó el primer gol del Bayern, marcado por Harry Kane con un remate de volea dentro del área.



En el 13 llegó el segundo, marcado otra vez por Kane con un disparo raso desde la media luna tras un toque en corto de Joshua Kimmich en una jugada de estrategia.



Said El Mala, otro jugador con aspiraciones de meterse en la lista mundialista de Julian Nagelsmann, acortó distancia para el Colonia en el minuto 18, tras robarle un balón a Jamal Musiala en el círculo central y emprender una galopada hasta el área antes de batir a Manuel Neuer.



Cuatro minutos después, Tom Bischof hizo el tercero para el Bayern con un disparo desde fuera del área a pase de Karl.



Antes del descanso pudo llegar el cuarto del Bayern. Luis Díaz tuvo una gran ocasión, pero perdió un mano a mano con el meta Manfred Schwäbe, y Musiala estrelló un remate contra un poste.



En la segunda parte el juego del Bayern se hizo menos dominante en comparación con el primer tiempo y el Colonia se acercó con más frecuencia a Manuel Neuer. Sin embargo, el Bayern siguió generando peligro y en el minuto 53 un remate de Karl tocó en un poste.



En el 69 Kane rubricó su triplete con el 4-1 y en el 82 Goretzka dejó el campo en medio de una gran ovación del Allianz Arena y abrazos de sus compañeros. Jackson, que también se despidió del Bayern, lo reemplazó y marcó el quinto en su primer contacto con la pelota.



- Ficha técnica:



5 - Bayern: Neuer (Urbig, 60); Laimer (Stasinic, m.46), Tah, Upamecano, Bischof; Kimmich, Goretzka (Jackson, m-82); Karl (Olise, m.60), Musiala (Guerreiro, m.79), Luis Díaz; Kane.



1 - Colonia: Schwäbe: Schmied (Maina, m.46), Simpson-Pusey, Özkacar; Sebulonsen, Martel, Lund; Castro-Montes (Johannesson, m.69), Kaminski; Bülter (Niang, m.80), El Mala (Thielmann, m.80).



Goles: 1-0, m.9: Kane. 2-0, m.13: Kane. 2-1, m.18: El Mala. 3-1, m.22: Bischof. 4-1, m.69: Kane. 5-1, m.83: Jackson.



Árbitro: Denyz Aytekin. Amonestó a Schmied y Laimer.



Incidencias: partido de la última jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich. EFE

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