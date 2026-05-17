El gol más insólito de la historia: el balón impactó en un jugador lesionado y se metió al arco

El fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, pero lo ocurrido en el duelo entre Real Sireti y FC Oguz superó cualquier guion imaginable. En medio de los cuartos de final de la Divisia A de Moldavia, una acción sin peligro terminó transformándose en un autogol tan insólito que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó con un disparo desviado del FC Oguz que parecía perderse fuera del campo. Sin embargo, el balón encontró en su camino a Valentin Rebeja, defensor del Real Sireti, quien permanecía en el suelo tras una lesión. El impacto cambió completamente la trayectoria del esférico, generando una parábola inesperada que terminó dentro del arco, dejando sin reacción a todos los presentes.

La jugada generó incredulidad inmediata entre aficionados, quienes incluso pusieron en duda la veracidad del video. Comentarios irónicos y comparaciones con el Premio Puskás inundaron las plataformas digitales, destacando lo improbable de la acción.

Más allá del episodio, el Real Sireti no perdió el control del partido. Pese al golpe anímico, el equipo reaccionó con contundencia y terminó imponiéndose por 5-2, asegurando su clasificación a las semifinales. La remontada incluyó una ráfaga de goles antes del descanso que inclinó definitivamente el marcador.

El encuentro formaba parte de la fase decisiva del torneo, disputada a partido único, donde se definen los ascensos a la máxima categoría del fútbol moldavo. En ese contexto, el Real Sireti confirmó su favoritismo, mientras que el FC Oguz, revelación del certamen, quedó eliminado tras un recorrido exigente que incluyó una fase previa.

Aunque el resultado fue claro, el recuerdo que quedará en la memoria colectiva será ese rebote imposible, una jugada que desafió toda lógica y reafirmó que en el fútbol, lo improbable también juega.

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