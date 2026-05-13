¡El Partido del Siglo! La mágica definición de Gianni Rivera que sepultó a Alemania en México 70

En el Mundial de México de 1970 el estadio Azteca fue testigo de una de las semifinales más épicas de la historia. Italia y Alemania se entregaron en un duelo de resistencia física y mental que llegó al tiempo suplementario con un dramatismo pocas veces antes visto. Tras un vaivén de goles que dejó a los espectadores sin aliento, la paridad se rompió gracias a una genialidad colectiva.

Heridos en su orgullo tras el empate transitorio de los teutones, los italianos se dispusieron a reanudar el juego de forma inmediata. Italia sacó un centro y, tras una precisa serie de toques, el balón llegó a la banda izquierda. Allí apareció Gianni Rivera, el "Bambino de Oro", quien con una frialdad absoluta esperó el movimiento del arquero rival y definió hacia el palo contrario sentenciando el 4-3 definitivo. Con toques y definición exquisita, así fue el golazo de Italia a Alemania en México 70, una obra que quedó grabada como uno de los goles eternos en mundiales.

El destino de los colosos en México 70

El desgaste extremo de este partido, catalogado para la posteridad como "El Partido del Siglo", pasó factura en el cierre del torneo para ambos equipos:

Italia: La Squadra Azzurra avanzó a la gran final con el cansancio acumulado de la prórroga ante Alemania. En el partido definitivo por el título, la fatiga física fue evidente y los italianos cayeron goleados 4-1 ante el histórico Brasil de Pelé, quedándose con el subcampeonato del mundo.

La Squadra Azzurra avanzó a la gran final con el cansancio acumulado de la prórroga ante Alemania. En el partido definitivo por el título, la fatiga física fue evidente y los italianos cayeron goleados 4-1 ante el histórico Brasil de Pelé, quedándose con el subcampeonato del mundo. Alemania: Pese a la dolorosa eliminación en semifinales, la selección de Alemania Occidental se levantó anímicamente. Disputó el partido por el tercer puesto contra Uruguay, logrando una victoria por 1-0 para subirse al podio del torneo, mientras que su delantero Gerd Müller se consagró como el máximo goleador del certamen con 10 anotaciones.

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