El Real Madrid gana 4-1 al Leipzig con goles de Bernardo, Güler, Mbappé y Diomande

Con los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande, el Real Madrid ganó 4-1 al Leipzig y sumó su tercera victoria en la fase liga de la Liga de Campeones, tras superar con anterioridad al Inter (2-1) y al Roma (3-4).



Bernardo adelantó al Real Madrid al filo del descanso tras rematar a placer un remate debajo de la línea de la portería defendida por Maarten Vandevoordt; Güler, en la segunda parte, aprovechó una asistencia de Kylian Mbappé para firmar el 2-0; el francés, en los minutos finales alargó la cuenta, contestó Tidian Gomis en el minuto 85 y Diomande, con una gran volea, firmó el cuarto del conjunto blanco. EFE