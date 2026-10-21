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El Real Madrid gana 4-1 al Leipzig con goles de Bernardo, Güler, Mbappé y Diomande

El conjunto blanco firmó una goleada ante el conjunto alemán en un partido disputado en el Santiago Bernabéu.

EFE

21/10/2026 18:47

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Jugadores del Real Madrid festejando uno de sus goles ante el Leipzig. Foto: Real Madrid.
España.

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Con los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande, el Real Madrid ganó 4-1 al Leipzig y sumó su tercera victoria en la fase liga de la Liga de Campeones, tras superar con anterioridad al Inter (2-1) y al Roma (3-4).


Bernardo adelantó al Real Madrid al filo del descanso tras rematar a placer un remate debajo de la línea de la portería defendida por Maarten Vandevoordt; Güler, en la segunda parte, aprovechó una asistencia de Kylian Mbappé para firmar el 2-0; el francés, en los minutos finales alargó la cuenta, contestó Tidian Gomis en el minuto 85 y Diomande, con una gran volea, firmó el cuarto del conjunto blanco. EFE


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