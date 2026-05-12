El Shakhtar de Diego Arroyo jugará la Champions League tras consagrarse campeón de Ucrania

El Shakhtar Donetsk, equipo donde milita el boliviano Diego Arroyo, se consagró campeón de la Premier League de Ucrania tras golear 4-0 como visitante al colero del campeonato. Con este resultado, el club aseguró su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League.

El título llegó de manera anticipada, ya que a falta de tres fechas para el final del torneo, el Shakhtar alcanzó los 66 puntos, una diferencia inalcanzable para su escolta, que se quedó con 55 unidades. La campaña sólida del conjunto ucraniano le permitió coronarse sin necesidad de esperar hasta la última jornada.

Si bien Diego Arroyo no tuvo participación en este compromiso, como ha ocurrido en gran parte de la temporada, el defensor boliviano celebró el logro junto a sus compañeros, siendo parte del plantel campeón. El jugador de 21 años llegó al club en enero del año pasado, en una transferencia por la que Bolívar recibió aproximadamente un millón de dólares.

Hasta el momento, Arroyo no ha logrado consolidarse como titular en el equipo dirigido por el exfutbolista Arda Turán, pero continúa sumando experiencia en uno de los clubes más importantes del fútbol ucraniano.

Cabe recordar que el Shakhtar Donetsk ya tuvo presencia boliviana en el pasado, cuando Marcelo Martins formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa UEFA en la temporada 2008-2009, dejando una huella importante en la institución.

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