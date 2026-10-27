¿En qué puesto terminó Messi en el Balón de Oro 2026 y cuál es la razón?

Lionel Messi terminó en el quinto puesto del Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se celebró el lunes 26 de octubre en Londres. El argentino, máximo ganador histórico del galardón, no logró meterse entre los tres primeros de la votación, que tuvo como vencedor al delantero inglés Harry Kane, del Bayern Múnich.

La segunda posición fue para el francés Kylian Mbappé, mientras que el español Lamine Yamal ocupó el tercer lugar. Rodri terminó cuarto, por delante de Messi.

¿Por qué Messi no ganó el Balón de Oro?

Aunque el argentino tuvo una temporada destacada con el Inter Miami, no consiguió superar a los futbolistas que ocuparon los primeros puestos. La elección toma en cuenta el rendimiento individual, los logros deportivos y la influencia de cada jugador durante el periodo evaluado.

No existe una explicación oficial única que atribuya su quinto puesto a un solo motivo. Su posición responde al resultado de la votación y a la valoración que hicieron los electores sobre los candidatos.

Los ocho Balones de Oro de Lionel Messi

A pesar de quedar fuera del podio en 2026, Messi conserva el récord de más Balones de Oro ganados, con ocho estatuillas. Estos son los años en los que obtuvo el premio y el equipo en el que jugaba:

2009: FC Barcelona.

2010: FC Barcelona.

2011: FC Barcelona.

2012: FC Barcelona.

2015: FC Barcelona.

2019: FC Barcelona.

2021: FC Barcelona.

2023: París Saint-Germain.

Messi ganó siete de sus ocho Balones de Oro durante su etapa en el Barcelona. El octavo llegó en 2023, cuando jugaba en el París Saint-Germain, después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina.

Con ocho galardones, el rosarino continúa por delante de Cristiano Ronaldo, quien suma cinco. Aunque no consiguió una nueva estatuilla, su trayectoria lo mantiene como el futbolista más premiado en la historia de este reconocimiento.