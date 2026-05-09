Enojo total: hinchas recolectan firmas para que Mbappé deje el Madrid

El ambiente en el entorno del Real Madrid se ha tornado tenso y cargado de críticas hacia Kylian Mbappé. A dos temporadas de su llegada con la promesa de conquistar Europa y pelear por el Balón de Oro, el atacante no ha logrado cumplir las altas expectativas colectivas, lo que ha desatado una fuerte reacción entre los seguidores del club.

La inconformidad escaló en los últimos días, cuando se viralizó un viaje del jugador a Italia durante su proceso de recuperación por una lesión muscular. Aunque el plantel contaba con días libres, la decisión no fue bien recibida por parte de la hinchada, que cuestiona su compromiso en medio de un cierre de temporada complicado.

Como respuesta, un grupo de aficionados lanzó una campaña digital bajo el lema “Mbappé Out”, buscando reunir firmas para pedir su salida del equipo. La iniciativa tuvo una rápida repercusión y en pocas horas acumuló cientos de miles de adhesiones, reflejando el descontento generalizado.

En lo deportivo, el equipo blanco quedó eliminado en instancias clave tanto en la Champions como en la Copa del Rey, y se encuentra lejos del liderato en LaLiga, actualmente en manos del FC Barcelona. Este panorama ha intensificado las críticas hacia el francés, señalado como el principal referente del plantel.

A pesar de mantener un alto rendimiento individual en cuanto a goles, su figura no ha sido suficiente para sostener al equipo en momentos decisivos. Además, versiones cercanas al vestuario apuntan a cierta incomodidad interna por sus recientes decisiones fuera del terreno de juego.

Mientras tanto, el delantero continúa en recuperación y su presencia en el próximo clásico ante el Barcelona es incierta. El duelo se perfila como una oportunidad clave para maquillar una campaña que, para muchos madridistas, ya está marcada por la decepción.

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