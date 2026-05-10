Error insólito: hinchas culés apedrean su propio bus pensando que era el Real Madrid

Un momento inesperado se vivió en la previa del clásico español disputado en el Camp Nou, cuando un grupo de hinchas del FC Barcelona protagonizó un incidente que rápidamente se volvió viral.

Según lo ocurrido, algunos seguidores del conjunto azulgrana confundieron el autobús que llegaba al estadio y creyeron que se trataba del vehículo del Real Madrid, por lo que comenzaron a lanzar objetos contra él.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado: el micro atacado pertenecía al propio FC Barcelona, lo que generó sorpresa entre los presentes cuando se confirmó la identidad del vehículo.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con asombro, críticas y también memes ante la confusión ocurrida en la previa del partido decisivo.

El hecho no pasó desapercibido y abrió el debate sobre la seguridad y el comportamiento de los aficionados en encuentros de alta tensión como el clásico español.

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