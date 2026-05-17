¡Escándalo! Hinchas invaden el campo tras el descenso del Nantes en Francia

El descenso del FC Nantes a la segunda división provocó una escena de caos en el fútbol francés. En medio del partido, un grupo de hinchas invadió el terreno de juego como señal de protesta, generando la suspensión inmediata del encuentro.

La situación se desbordó rápidamente y obligó a la intervención de la policía, que ingresó al campo para controlar a los aficionados y restablecer el orden. Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales, mostrando la tensión y el malestar que rodeó el cierre de temporada del club.

El Nantes llegó a este compromiso ubicado en el penúltimo lugar de la tabla con 23 puntos, una situación que terminó por confirmar su pérdida de categoría. La frustración de los seguidores se hizo evidente en una reacción que interrumpió el desarrollo normal del partido.

El episodio también marcó el final de la etapa de Vahid Halilhodžić al frente del equipo. El experimentado entrenador, de 73 años, se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido, cerrando su ciclo en medio de un ambiente cargado de tristeza e indignación.

De esta manera, el Nantes pone fin a su paso por la máxima categoría del fútbol francés en una jornada que quedará marcada tanto por el descenso como por los incidentes protagonizados por su propia afición.

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