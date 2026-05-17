¡Espeluznante! Piloto sale volando tras brutal accidente en MotoGP

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó marcado por un impactante accidente ocurrido en la vuelta 12, cuando Álex Márquez, del equipo Gresini Racing, protagonizó una fuerte caída que obligó a detener la competencia con bandera roja.

El incidente se originó cuando el español, que marchaba en la segunda posición, circulaba muy cerca de Pedro Acosta. En plena recta, la Ducati de Márquez impactó contra la rueda trasera de la KTM de Acosta, aparentemente afectada por una desaceleración repentina. El contacto provocó que Márquez perdiera el control y saliera despedido a gran velocidad hacia la zona de escape.

La moto quedó completamente dañada tras dar varias vueltas, esparciendo piezas en la pista, mientras el piloto fue proyectado varios metros. La Dirección de Carrera reaccionó de inmediato y activó la bandera roja, permitiendo el ingreso de los equipos médicos. Márquez se mantuvo consciente y fue trasladado a un centro hospitalario para evaluaciones, descartándose lesiones de gravedad en un primer informe.

El accidente también involucró a otros competidores. Fabio Di Giannantonio cayó al no poder esquivar restos en la pista, mientras que Raúl Fernández fue alcanzado por fragmentos de la Ducati. Ambos fueron atendidos sin consecuencias graves. Por su parte, Acosta abandonó la prueba debido a daños en su motocicleta.

Tras la reanudación, la carrera volvió a interrumpirse por otra caída múltiple en la primera curva, protagonizada por Francesco Bagnaia y Johann Zarco, lo que generó una nueva bandera roja y elevó la tensión en el circuito.

Finalmente, en un desarrollo accidentado y con múltiples reinicios, Di Giannantonio logró recuperarse y firmó una destacada remontada, superando a Acosta en las vueltas finales para quedarse con la victoria en el trazado catalán. Mientras tanto, la atención médica se centró en la evolución de Márquez y Zarco, quienes continuaban bajo observación tras los fuertes impactos.

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