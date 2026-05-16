Estados Unidos rendirá tributo a Messi con una calle que llevará su nombre durante el Mundial

Durante la próxima Copa del Mundo de 2026, Lionel Messi será protagonista de un homenaje especial en territorio estadounidense. En la localidad de Berkeley Heights, un tramo de la avenida Sherman adoptará de forma temporal la denominación “Leo Messi Way”.

La iniciativa surgió en una sesión pública y fue respaldada por autoridades locales con el objetivo de destacar la influencia del astro argentino desde su llegada al Inter Miami CF, club que compite en la liga profesional de Estados Unidos. Su presencia no solo ha elevado el interés deportivo, sino también el vínculo cultural con la comunidad latina.

El distintivo ya fue colocado en las cercanías de un café argentino que se ha convertido en punto de encuentro habitual para aficionados de la Albiceleste, fortaleciendo el sentido de pertenencia durante grandes eventos futbolísticos.

Este reconocimiento forma parte de un programa más amplio impulsado por un comité municipal, encargado de organizar actividades relacionadas con el Mundial. Entre las propuestas se contemplan festivales, transmisiones públicas de partidos, eventos para niños y la creación de un mural temático dedicado a Messi.

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