Este jueves el corazón de todo el país latirá por la Verde

A solo tres días del partido de repechaje, el corazón de Bolivia late con fuerza. Este jueves, desde las 18:00, los dirigidos por Gustavo Villegas disputarán uno de los encuentros más importantes de su carrera frente a Surinam en el estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey, México. En caso de empate en tiempo reglamentario, el partido se extenderá a alargue y, si continúa igualado, se definirá en tiros penales.

Los jugadores bolivianos compartieron su entusiasmo por la cita histórica. Gabriel Villamil señaló:

“Estoy muy feliz de estar acá, es un sueño lo que estamos viviendo. Es un partido sentimental para todos nosotros, el más importante de nuestras vidas”. Por su parte, Miguel “Miguelito” expresó: “Será un reto importante para nosotros y nos vamos a preparar de la mejor manera”.

Efraín Morales destacó la unión del grupo:

“Habemos un buen grupo de muchachos y estoy contento de estar aquí. Bolivia piensa en 180 minutos para alcanzar la gloria”. El equipo confía en la seguridad de Lampe y Viscarra, la firmeza de Haquin, Morales, Villamil y Ervin Vaca Robson, la velocidad de Roberto Carlos Fernández y Diego Medina, la magia de Ramiro Vaca y Miguelito, y el olfato goleador de Godoy.

Tras 32 años de espera, la Verde busca revivir la ilusión de más de 12 millones de bolivianos y dar un paso decisivo para volver a un Mundial. Las cámaras de Red Uno de Bolivia ya registran los preparativos y cómo luce el coloso mexicano que será testigo de esta histórica contienda.

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