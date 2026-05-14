“Esto es insostenible”: 'Pelecho' Gutiérrez renunció a Blooming tras caer ante Independiente en Sucre

Blooming vuelve a quedar golpeado en medio de una temporada marcada por la irregularidad. La derrota 3-1 frente a Independiente Petrolero en el estadio Patria terminó desencadenando la salida de Raúl 'Pelecho' Gutiérrez, quien decidió renunciar a la dirección técnica del conjunto celeste.

El entrenador confirmó su decisión en conferencia de prensa, donde se mostró visiblemente afectado y evitó responder preguntas. Gutiérrez explicó que habló previamente con la dirigencia y consideró que lo mejor era dar un paso al costado para permitir que otro cuerpo técnico pueda revertir el presente del equipo.

“Un entrenador muy sabio me dijo una vez que hay que saber cuándo irse y este es el momento. Yo no estoy para hacerle daño a la institución que quiero”, expresó el ahora ex DT académico.

Blooming había comenzado ganando el encuentro con un tanto de Bayron Garcés, pero no logró sostener la ventaja y terminó siendo remontado por el conjunto chuquisaqueño con goles de Rodrigo Rivas, Willie Barbosa y Alan Mercado.

La salida de Gutiérrez se produce apenas días después de haber asumido oficialmente el cargo. Su ciclo estuvo marcado por la falta de resultados, ya que dirigió tres partidos oficiales con dos derrotas y un empate, además de un encuentro previo como interino.

El presente de la academia cruceña genera preocupación entre los hinchas, no solo por los resultados, sino también por el bajo rendimiento colectivo mostrado en los últimos compromisos. El equipo pasó de generar ilusión en el arranque de temporada a entrar en una etapa de dudas futbolísticas y cuestionamientos internos.

Ahora, la dirigencia deberá buscar rápidamente un reemplazante para intentar encaminar a un plantel que perdió terreno tanto en el torneo local como en el plano anímico.

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