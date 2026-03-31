Etcheverry lo deja claro: “No importa cómo, hay que ganar”

En la antesala del partido más importante de los últimos años para la Selección de fútbol de Bolivia, el histórico Marco Antonio Etcheverry dejó un mensaje claro: en este tipo de encuentros, lo único que importa es ganar.

“Estos partidos son especiales, no se puede pedir que se juegue bonito o espectacular. Necesitamos un 1-0 y no interesa lo demás, incluso si es con 9 o 10 jugadores”, afirmó en declaraciones a Red Uno, dejando en evidencia la importancia del resultado por encima del estilo.

Etcheverry, quien fue parte del equipo que clasificó al Mundial de 1994, recordó uno de los momentos más emotivos de su carrera: el regreso al país tras lograr la hazaña.

“Para mí, el momento más especial fue cuando las ruedas del avión tocaron la pista en El Alto. Ahí nos abrazamos, lloramos y agradecimos a Dios. Fue algo único”, relató.

El exfutbolista también destacó el esfuerzo del actual plantel y valoró la entrega mostrada en el camino hacia este duelo decisivo.

“Me gustó ver a Luis Haquín y a Miguel Terceros acalambrados, dejando todo por ganar. Esa actitud es la que se necesita”, señaló.

Asimismo, tuvo palabras especiales para Terceros, a quien considera una de las grandes promesas del país.

“Miguelito es un jugador extraordinario. Lo vi desde niño y sé que marcará una época en el fútbol boliviano”, aseguró.

Finalmente, Etcheverry envió un mensaje directo al plantel:

“Los chicos se lo merecen. Han luchado mucho y han pasado momentos difíciles. Este es el momento de regalarse una victoria, porque con eso harán feliz a todo un país”.

Con la ilusión intacta, Bolivia se prepara para enfrentar a Irak con el objetivo de sellar su regreso a una Copa del Mundo, sabiendo que, como bien dijo el “Diablo”, en noches así lo único que vale es ganar.

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