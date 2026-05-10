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Fallece el padre de Hansi Flick DT del Barcelona

El entrenador alemán afrontará el clásico ante el Real Madrid en medio de un momento personal difícil, con la posibilidad de consagrarse campeón de LaLiga.

EFE

10/05/2026 9:01

España.

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El FC Barcelona ha anunciado la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, quien, pese a ello, dirigirá el partido de este domingo contra el Real Madrid.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que la entidad ha publicado en su perfil de la red social X.

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro. EFE

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