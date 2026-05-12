“Falta concentración”: revelan la raíz de los errores arbitrales en el país

El arbitraje del fútbol boliviano atraviesa un momento de cuestionamientos, y desde la propia Federación Boliviana de Fútbol reconocen que existen fallas. Víctor Hugo Chambi, director de Desarrollo Arbitral, aseguró que “hay errores, no lo podemos negar”, aunque remarcó que se trabaja en un proceso de mejora y renovación.

En entrevista con el programa El Mañanaero de Red Uno de Bolivia, Chambi explicó que actualmente se implementa un plan de reestructuración que incluye evaluación y capacitación constante para los jueces. El objetivo es identificar a los mejores elementos del país y elevar el nivel del arbitraje nacional.

Pese a las críticas, el dirigente destacó que Bolivia ha tenido presencia en instancias decisivas de torneos internacionales, algo que no ocurría desde hace años.

“Tres torneos, tres finales para árbitros bolivianos. Eso habla de que hay un recambio importante”, sostuvo.

Sobre los errores recientes, como el caso de un árbitro que olvidó expulsar a un jugador tras una doble amarilla, Chambi atribuyó estas fallas a la falta de concentración y al ritmo del juego. También señaló que el equipo arbitral en su conjunto debe mantenerse atento hasta el final del partido.

Finalmente, hizo énfasis en la preparación física como un factor clave.

“Los últimos minutos son los más importantes, pero también los más exigentes. Queremos árbitros que lleguen en óptimas condiciones para tomar mejores decisiones”, afirmó. Además, aseguró que dentro del gremio hay profesionales comprometidos con mejorar el nivel del arbitraje boliviano.

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