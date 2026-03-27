Fernando Costa tras el triunfo: “Falta un paso más, el más importante”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, celebró la victoria de la selección nacional por 2-1 ante Surinam, destacando el esfuerzo y carácter del equipo en un partido complicado.

“Como siempre, victoria sufrida, pero victoria al fin… la entrega de los jugadores fue impresionante”, afirmó desde Monterrey.

“Solo falta un paso”

Costa resaltó que el equipo está cada vez más cerca de lograr el objetivo de clasificar al Mundial.

“Habíamos dicho que faltaban dos pasos… ahora falta uno, y el más importante”, sostuvo.

El dirigente aseguró que el plantel dejará todo en la cancha en el siguiente encuentro.

“Lo vamos a dejar todo… queremos verlos ya en el Mundial”, expresó.

Llamado a la unidad

El presidente de la FBF también aprovechó el momento para enviar un mensaje de unidad al país, en medio de la coyuntura.

“El fútbol une a todos los bolivianos… ojalá que terminen los bloqueos y nos unamos todos”, manifestó.

Respaldo internacional

Costa destacó el apoyo que ha recibido la selección incluso fuera del país.

“Todo Bolivia festeja y también Sudamérica está apoyando… incluso el presidente de la CONMEBOL se ha vuelto un boliviano más”, comentó.

Orgullo por el equipo

Finalmente, el titular de la FBF elogió el desempeño de los jugadores, resaltando su juventud y compromiso.

“Estos resultados se logran con carácter, con coraje y amor por la camiseta”, señaló.

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