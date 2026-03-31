¡Fin a la incertidumbre! Medina entrenó con normalidad y está listo para enfrentar a Irak

La incertidumbre llegó a su fin. El lateral de la Selección de fútbol de Bolivia, Diego Medina, entrenó con total normalidad en la última práctica del equipo y quedó habilitado para ser parte del encuentro frente a la Selección de fútbol de Irak.

Durante los últimos días, la preocupación se instaló entre los hinchas luego de que, tras el entrenamiento matinal del domingo, se conociera que el jugador había sufrido un microdesgarro muscular. La situación puso en duda su presencia en el compromiso decisivo, generando cautela en el cuerpo técnico.

El propio entrenador Óscar Villegas había señalado que Medina sería evaluado hasta último momento para determinar si estaba en condiciones de jugar. Sin embargo, su evolución fue favorable y este lunes trabajó a la par de sus compañeros, disipando cualquier duda.

El futbolista, que milita en el CSKA de Bulgaria, se perfila ahora como una opción firme para integrar el once titular en el partido de esta noche, programado para las 23:00 en el estadio BBVA de Monterrey.

Con esta noticia, la Verde recupera a una pieza clave en defensa en la previa de un duelo determinante, donde Bolivia buscará sellar su regreso a una Copa del Mundo tras más de tres décadas.

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