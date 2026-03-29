“Firmes con La Verde”: Red Uno alista streaming especial por el partido ante Irak

La selección boliviana afronta un partido clave este martes frente a Irak, con la ilusión intacta de acercarse a una histórica clasificación a la Copa del Mundo. El encuentro será seguido de cerca por la afición nacional, que se mantiene firme en su respaldo a La Verde.

Desde las 22:00, el streaming de la Red Uno "Firmes con la Verde" ofrecerá una cobertura completa del compromiso, con la participación de invitados especiales, exjugadores y el análisis del presentador deportivo Gustavo Fuss.

En lo deportivo, el director técnico Óscar Villegas confirmó que el equipo llegará en plenitud de condiciones. A pesar de algunas molestias físicas sufridas en días previos, jugadores como Miguel Terceros y Diego Medina se recuperaron y estarán disponibles para el compromiso.

“Es normal el desgaste, pero el grupo está bien, tranquilo y motivado. Vamos a llegar en buenas condiciones”, señaló el capitán Luis Haquín, destacando además la fortaleza mental del equipo en esta etapa decisiva.

Sobre el rival, el cuerpo técnico anticipa un partido exigente. Irak es considerado un equipo con buen manejo de balón y propuesta ofensiva, lo que obligará a Bolivia a mantener concentración y eficacia durante los 90 minutos.

Más allá de lo futbolístico, el encuentro representa una oportunidad histórica. Bolivia busca romper una racha de 32 años sin clasificar a un Mundial, una deuda pendiente que mantiene en vilo a todo el país.

Con el país unido detrás de La Verde, la consigna es clara: ganar y seguir soñando.

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