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Flick tras perder a su padre y ser campeón con el Barça: “Un día duro para mí”

Flick destacó el esfuerzo del Barcelona en una jornada marcada por un momento personal difícil y valoró la entrega del equipo ante un rival exigente como el Madrid.

Martin Suarez Vargas

10/05/2026 18:18

Hansi Flick DT del Barcelona. Foto: @hansflick_official.
España.

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El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró que “nunca” olvidará el título de Liga conseguido este domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, dijo en Movistar+.

“No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto”, analizó sobre un partido en el que su equipo ganó gracias a los goles en el minuto 9 y 18. EFE

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