Francia, Noruega y Senegal esperan: Este es el grupo que integrará Bolivia si vence a Irak

El destino de la Selección Boliviana en el Mundial 2026 ya tiene una hoja de ruta definida. De concretarse la victoria frente a Irak en el crucial partido de repesca que se disputa en Monterrey, "La Verde" no solo sellará su regreso a la cita máxima del fútbol, sino que se integrará directamente al exigente Grupo I.

Este sector del torneo promete ser uno de los más competitivos, enfrentando a naciones con estilos futbolísticos radicalmente opuestos y de gran despliegue físico.

Los rivales en el horizonte

Si Bolivia logra superar el repechaje, estos serán sus oponentes en la fase de grupos:

Francia: La actual potencia europea y una de las grandes favoritas al título. El duelo ante "Les Bleus" representaría uno de los desafíos más grandes en la historia reciente del fútbol boliviano.

Noruega: El conjunto nórdico, que destaca por su solidez defensiva y la potencia de sus delanteros, será el otro representante de la UEFA en el grupo.

Senegal: El campeón africano aporta la cuota de velocidad y fortaleza física, cerrando un grupo de altísimo nivel técnico.

Un duelo de contrastes en Monterrey

El choque entre Irak y Bolivia ha sido calificado por los analistas como un enfrentamiento entre dos países sin aparentes similitudes futbolísticas, lo que añade un componente de imprevisibilidad al resultado. Mientras que la escuadra nacional busca imponer su juego asociativo, el equipo iraquí apuesta por una resistencia férrea que ha sorprendido en la fase previa.

Para Bolivia, el Grupo I representa la oportunidad de volver a los primeros planos internacionales, midiéndose cara a cara con selecciones de primer nivel mundial en el torneo que se desarrollará en tierras norteamericanas.

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