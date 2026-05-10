Gol boliviano en Europa: Macazaga vuelve a marcar para el Leganés de España

Lucas Macazaga tuvo una nueva participación decisiva este domingo 10 de mayo en la Tercera Federación de España, donde milita con el CD Leganés B. El futbolista boliviano volvió a aparecer en el marcador, aunque el resultado final no acompañó a su equipo.

El lateral nacional abrió el partido frente a México FC con un gol a los 14 minutos, anotación que significó su tercera conquista desde que llegó al conjunto español. El tanto ilusionó al Leganés B, que buscaba sumar puntos clave en la recta final del torneo.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro cambió rápidamente. México FC logró reaccionar y terminó dando vuelta el resultado hasta imponerse por 2-1, dejando sin premio el buen inicio del equipo del boliviano.

Macazaga fue reemplazado al comenzar la segunda parte, exactamente al minuto 46, en una decisión táctica del cuerpo técnico.

A pesar del traspié, el Leganés B se mantiene en zona de playoffs de ascenso, ubicado en la quinta posición con 54 unidades, todavía en carrera por sus objetivos en la temporada.

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