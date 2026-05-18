Guabirá supera la adversidad y firma una remontada importante ante Nacional (2-1)

Guabirá consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Nacional Potosí, en un partido disputado en la Caldera del Diablo y que se definió con una rápida reacción en el complemento.

El conjunto local encontró el camino del triunfo en el inicio del segundo tiempo. Ramiro Cristóbal igualó el marcador a los 7 minutos, mientras que Gustavo Peredo, apenas tres minutos después, marcó el tanto que selló la remontada y el resultado final.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el juego fuerte. Guabirá acumuló cinco tarjetas amarillas, mientras que Nacional Potosí terminó con cuatro amonestaciones y dos expulsados, lo que condicionó su desempeño en los minutos finales.

En lo táctico, el equipo dirigido por Leonardo Égüez apostó por un esquema 4-4-2 que terminó siendo efectivo en la segunda mitad, mientras que el cuadro visitante, conducido por Alexis Márquez, no pudo sostener la ventaja inicial ni reaccionar tras quedarse con inferioridad numérica.

Con este resultado, Guabirá suma tres puntos importantes que le permiten tomar aire en la tabla, mientras que Nacional Potosí deja escapar una oportunidad de seguir escalando posiciones en el torneo.

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