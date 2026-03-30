Haquín y Viscarra ya saben lo que es enfrentar a Irak

Viscarra y Haquín integraron el equipo que en ese entonces era dirigido por el venezolano César Farías, y tuvieron participación dentro del campo de juego en aquel compromiso. Ahora, seis años después, volverán a medirse ante los babilonios en un duelo decisivo.

En aquel encuentro también estuvo presente Moisés Villarroel, aunque permaneció en el banquillo y no sumó minutos. A diferencia de él, el arquero y el defensor sí tuvieron protagonismo en ese compromiso internacional.

El partido de este martes será una historia distinta. Irak llega con un plantel renovado y bajo la dirección técnica de un entrenador con experiencia en este tipo de instancias, ya que supo disputar y ganar un repechaje cuando eliminó a Perú en 2022 al mando de Australia.

Mira la programación en Red Uno Play